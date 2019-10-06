Про героизм погибшего полицейского рассказали курсантам в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской академии им.Б.Бейсенова был проведен «Урок мужества» с участием семьи погибшего полицейского-героя Кайрата Жумабекова, который ценой своей жизни спас 130 детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе мероприятия молодым курсантам был показан фильм «Дорога в вечность», основанный на реальных событиях.

События, о которых сняли фильм, произошли на трассе «Алматы - Екатеринбург» в мае 2008 года. Страшное ДТП, в котором могли пострадать дети, предотвратили два полицейских. Дмитрий Пугач и Кайрат Жумабеков в тот день сопровождали на специализированной полицейской машине три автобуса с детьми, направлявшиеся в столицу.

Карагандинские полицейские двигались впереди колонны автобусов, внезапно на встречную полосу выехал грузовик, который совершил обгон ехавшей впереди иномарки. Полицейским ничего не оставалось делать, как рисковать. Кайрат Жумабеков и Дмитрий Пугач попытались предотвратить лобовой удар, подставив под грузовик свою машину. Им удалось предотвратить лобовое столкновение КамАЗа с автобусом, где находились дети. В результате ДТП Дмитрий Пугач был доставлен в больницу с множественными травмами, врачи боролись за его жизнь и им удалось его спасти, а Кайрат Жумабеков погиб на месте аварии, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже сержанта полиции Кайрата Жумабекова Указом Президента РК наградили орденом «Айбын» II степени, посмертно.





«Подвиг Кайрата Жумабекова останется в наших сердцах. Перед нами, сотрудниками правоохранительных органов, стоит главное задача-обеспечение высокого уровня правовой защищенности граждан. Мы должны приложить максимум усилий, чтобы оправдать доверия граждан нашей страны и быть настоящими патриотами Независимого Казахстана. Наше мероприятия направлено именно на воспитания молодых сотрудников полиции. Все основы будущего сотрудника закладываются в учебном заведении», - отметил заместитель начальника управления кадровой политики Аскар Жетписов.

«Мне очень приятно, что прошло уже более 10 лет, а люди хранят память о моем отце. После того, как окончу обучение в Карагандинской юридической академии, постараюсь честно выполнять свою работу, ответственно нести службу и не запятнать имя своего отца», - говорит Галым Жумабеков сын Кайрата Жумабекова.





Стоит отметить, что многие из детей, сидевшие в тот день в автобусе, уже окончили университеты и создали свои семьи. Одна из них Асемгуль Абатова.

«Я очень благодарна Кайрату Жумабекову. Благодаря его героическому поступку я сейчас живу и наслаждаюсь жизнью. Даже не могу представить, что было бы, если не Кайрат ага сидел в той машине»,- отметила она в ходе встречи с курсантами.

Уроки мужества проводятся как в учебных заведениях, так и в музее Боевой славы и труда ДП Карагандинской области. Проходят они под руководством руководителя культурного центра ДП области Айжамал Айтжановой.