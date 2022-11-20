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Призывники впервые приняли участие в голосовании в карагандинских гарнизонах

20 Ноября 2022, 11:17
Призывники впервые приняли участие в голосовании в карагандинских гарнизонах
20 Ноября 2022, 11:17

Призывники впервые приняли участие в голосовании в карагандинских гарнизонах

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Караганде одними из первых проголосовали на выборах Президента военнослужащие Нацгвардии. Среди них были призывники, которые впервые приняли участие в выборах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители личного состава воинских частей 6505, 5451 и 5516 Национальной гвардии РК, дислоцируемые в Карагандинской области, на избирательных участках сделали свой выбор.

С самого раннего утра гвардейцы отправились на избирательные участки, чтобы отдать свои голоса. Региональное командование «Орталық» обеспечило 13 участков для голосования, на которых могли проголосовать не только военнослужащие срочной службы, но офицеры и сержанты.

Солдат стрелок 2-го отделения 1-го взвода 2 СР 1 СБ Айдын Алибек впервые принял участие на выборах.

«Я в первый раз голосую. Так как я сейчас исполняю свой долг перед Родиной, для меня очень важно сделать правильный выбор и отдать голос за будущего главу нашей Родины», - сказал солдат.

Из всех проголосовавших в гарнизонах Карагандинской области более 40% впервые приняли участие на выборах.


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