Призывники подорвались на гранате в Мангистауской области: выясняются обстоятельства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Двое военнослужащих подорвались на гранате во время учений в Мангистауской области. В связи с инцидентом компетентными органами проводится расследование. Об этом сообщил начальник департамента информации и коммуникаций Министерства обороны РК Данияр Альжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Мангистауской области военнослужащие срочной службы воинской части 99116 Кошелев С.В. и Жаманбаев Б.А. получили травмы в результате подрыва гранаты на учебном полигоне.

В настоящее время компетентными органами проводится расследование. На месте работает оперативно-следственная группа из числа сотрудников военно-правоохранительных органов», - написал Данияр Альжанов на своей странице в Facebook.

Как он отметил, обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительной версии травмы были получены в результате нарушения военнослужащим мер безопасности.