Призывник выиграл суд у департамента по делам обороны в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области призывник через суд сумел оспорить приказ о направлении его на срочную воинскую службу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Истец, являясь призывником, состоял на воинском учете и в декабре 2021 года проходил медицинскую призывную комиссию, где он сообщил о своем диагнозе «Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. Рецидивирующая язва», предоставив медицинское обследование. Однако комиссией документ не был принят во внимание. Единогласным решением комиссии призывник признан годным к службе и зачислен в Национальную гвардию. 29 декабря 2021 года призывник отправлен служить»,- сообщили в облсуде.

В ходе рассмотрения дела департамент по делам обороны предоставил результаты медицинского обследования, согласно которому призывник имел катаральный антральный гастрит. Это, согласно информации департамента, не препятствовало прохождению воинской службы.

Судом была назначена военная врачебная экспертиза, которая подтвердила имеющееся у истца на момент призыва заболевание «Рубцовая деформация луковицы двенадцатиперстной кишки. Рецедивирующая язва луковицы ДПК. Бульбит. Очаговый антральный гастрит. Панкреатопатия».

«Соответственно, дальнейшее прохождение воинской службы не представляется возможным. С учетом установленных обстоятельств, суд удовлетворил требование истца. Оспариваемый приказ признан незаконным и отменен», - пояснили в Костанайском облсуде.

В адрес департамента по делам обороны было вынесено частное определение за допущенные нарушения приказа Министерства обороны. Судебные акты в законную силу не вступили.