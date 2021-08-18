Призываем всех прививаться и соблюдать все рекомендации медработников – врач из Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По мнению главного врача Городской поликлиники №36 Гүлжайнат Тілеген, для того чтобы победить пандемию коронавируса, которая настигла не только нашу страну, но и весь мир, населению необходимо обязательно пройти процесс вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пока большая часть населения не вакцинируется, мы не сможем достигнуть коллективного иммунитета, который помог бы нам преодолеть эпидемию. Вакцина от коронавирусной инфекции создана для того, чтобы защитить свое здоровье, здоровье наших близких и вернуть людей к привычному образу жизни», - отмечает Г. Тілеген.

По словам врача, невакцинированный человек, заболев, может перенести эту болезнь в тяжелой форме с последующими долгосрочными последствиями для организма, а самое главное погибнуть или подвергнуть гибели других, став переносчиком инфекции.

«Наблюдаются единичные случаи, когда люди заболели после вакцинации от КВИ. Но если у человека есть иммунитет к вирусу, иммунитет убьет вирус. Все мы знаем, что не существует ни одной вакцины, которая может на 100% защитить от возможности заболеть. Вакцина от COVID-19 не исключение. Но уже доказано, что привитые пациенты переносят заболевания чаще всего в легкой или бессимптомной форме, что обеспечивает предупреждение от осложнений, особенно летальных случаев», - говорит Г. Тілеген.

Главврач считает, что одной из причин заболевания вакцинированных является период после получения вакцинации, так как в среднем для формирования иммунитета требуется интервал в 3 недели после введения второго компонента. Помимо этого, немаловажную роль играет соблюдение мер по профилактике коронавирусной инфекции. Но многие пациенты, по словам Г. Тілеген, получив прививку, чувствуют себя защищенными и перестают в полной мере соблюдать все меры безопасности от коронавирусной инфекции.

Медик подчеркнула, что иммунитет формируется не только от вакцины, но и от образа жизни, питания режима сна и бодрствования.

«Поэтому мы призываем всех пациентов прививаться и соблюдать все рекомендации медицинских работников - избегать мест массового скопления, носить маски», - сказала Г. Тілеген.



