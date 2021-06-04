Призы среди вакцинировавшихся разыграли в столичном ТРЦ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В пункте вакцинации ТРЦ Asia Park провели розыгрыш призов от предпринимателей, с целью поддержки вакцинированных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Вакцинированные граждане смогли принять участие в розыгрыше сразу же после получения прививки. Среди призов: бытовая техника, электроника, подарки от арендаторов ТРЦ.

Жители столицы оценили такую инициативу от предпринимателей, поблагодарив за ценные призы.

«11 мая я получила первый компонент вакцины. Ощущений практически не было, как будто комар укусил. Возможно, это потому что я каждый год осенью прививаюсь от гриппа. Сегодня получила второй компонент. Никаких болевых ощущений нет, давление в норме. Я даже не ожидала, что получу такой приз на розыгрыше – чайник. Очень рада! Я всех своих знакомых призываю вакцинироваться, потому что нам всем нужен коллективный иммунитет», — поделилась 69-летняя пенсионерка Лариса Васильевна.

Еще одна жительница столицы Бибигуль Ахметова отметила, что не ожидала, что после вакцинации получит подарок.

«Сегодня пришла получить второй компонент вакцины. После первой дозы вакцины не было никакой реакции. Сейчас тоже чувствую себя хорошо. Не ожидала, что здесь проводится такой розыгрыш. Была очень приятно удивлена! Спасибо за подарок!», — сказала женщина.

Как отметили организаторы акции, розыгрыш проводится в целях поощрения людей, которые прошли вакцинации и для положительных эмоций.

По словам врача-эпидемиолога городской поликлиники, №12 Перизат Шахмановой, в пункте вакцинации представлены вакцины Спутник V, QazVac и Hayat-Vax. За месяц после открытия прививочного пункта вакцинировались порядка 300 человек.

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр», «Сарыарка», «Евразия», «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Биг Шанхай», Центральный рынок, «Алем» и «Артем». Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.

Также, учитывая высокую активность населения, управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.



