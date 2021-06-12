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    18:23, 11 Июнь 2021 | GMT +6

    Призы для вакцинированных раздают в столичном ТРЦ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сразу 25 объектов бизнеса поддержали кампанию по вакцинации в торговом центре «Абу Даби Плаза». Вакцинированные астанчане могут получить подарки сразу же после получения прививки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Подарки разнятся от скидок в обувных магазинах и парфюмериях до бонусов в местных ресторанах. Прививочный пункт здесь открылся 22 апреля. С тех пор в торговом центре привилось более 6 100 человек.

    «Открытие прививочного пункта в торговых центрах – это шаг навстречу гражданам, для создания удобств жителям и гостям города. Владельцы бизнеса со своей стороны перешли к стимулированию получателей вакцин с помощью акций, розыгрышей. В нашем прививочном пункте есть специальный приз для тех, кто привился с 7 июня. Им предоставляются различные скидки в 25 торговых точках нашего торгового центра», — рассказал генеральный директор торгового центра Хакан Нильсон.

    Напомним, что в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка» и торговые дома «Алем» и «Евразия». По поручению акима города Алтая Кульгинова пункты вакцинации были увеличены в 3 раза.

    Данные меры предприняты с целью большого охвата населения вакцинацией против коронавирусной инфекции. Отметим, что организация зон вакцинации при торговых домах и центрах города проводится совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по городу Нур-Султан, с которым рассматриваются все моменты по соответствию санитарным требованиям и соблюдению норм на местах.

    Ранее сообщалось, что итоги беспроигрышной акции среди лиц, получивших вакцину, подвели в Алматы.


    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Астана Акимат Общество Минздрав РК
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