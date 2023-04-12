Призвать на воинскую службу блогеров и лидеров общественного мнения предложил депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Мажилисмен Константин Авершин уверен, что это позволит гражданам на деле внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время обостряется дискуссия о состоянии Вооруженных сил Республики Казахстан. Этим занимаются не имеющие и не имевшие отношения к службе в армии граждане. Данная тема требует ответственного подхода и не терпит словоблудия, но общественность должна быть информирована о состоянии дел в Вооруженных силах РК», - сказал Константин Авершин, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Мажилисмен предложил для объективности освещения призывать на временной основе в армию блогеров и лидеров общественного мнения.

«Это нужно для повышения правдивости информации, доносимой до общества, в том числе со стороны блогеров и лидеров общественного мнения. Нужно проработать с Министерством обороны Республики Казахстан возможность нахождения в воинских частях на условиях прохождения срочной военной службы гражданских лиц, которых не призвали в соответствии с Законом РК «О всеобщей воинской обязанности и военной службы» (по отсрочке либо другим основаниям), на временных условиях (1-3 месяца) в добровольном порядке после прохождения соответствующей военно-врачебной комиссии. Данная мера позволит лицам, которые заинтересованы в правдивом освещении аспектов прохождения военной службы, из числа блогеров, журналистов, лидеров общественного мнения, самим окунуться в атмосферу армии, а общество получит альтернативные репортажи из рядов Вооруженных сил РК», - заявил Константин Авершин.

По его словам, это позволит всем желающим на деле внести свой вклад в укрепление обороноспособности страны. Почувствовать на себе все трудности и тяготы воинской службы.

«Это многое изменит в их мировоззрении. Кроме того, повысится и ответственность лиц, распространяющих информацию о службе. Данная мера позволит желающим лицам, по тем или иным обстоятельствам не проходившим срочную военную службу, не державшим в руках автомат, восполнить пробел хотя бы в объеме начальной военной подготовки», - добавил он.

На основании вышеизложенного депутат предложил Министерству обороны рассмотреть данный вопрос, подготовить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативно-правовые акты, приказы Министерства обороны и при необходимости разработать новые приказы, касающиеся прохождения военных сборов гражданскими лицами.