Призвание – дарить жизнь: в Нур-Султане прошла встреча ко Дню медработника

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Через несколько дней настоящие герои сегодняшнего времени отметят свой профессиональный праздник – День медицинского работника. В преддверии этой значимой даты в Нур-Султане в Библиотеке Елбасы прошла встреча с медиками, руководителями научных медицинских организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В сегодняшней встрече приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, директор Библиотеки Елбасы Бакытжан Темирболат, министр здравоохранения РК Алексей Цой, заместитель исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева Алькей Маргуланулы, председатель правления АО «Национальный центр нейрохирургии» Серик Акшулаков, депутат Мажилиса Парламента РК Лариса Павловец, председатель правления КФ «University Medical Center» Юрий Пя и другие представители научных медицинских организаций.

«Мы с вами встретились в преддверии одного из почитаемых профессиональных праздников – Дня медицинского работника. Сегодня здесь находятся люди, чьи имена золотыми буквами вписаны в историю отечественной медицины. В этот торжественный день мы выражаем признательность и благодарность всем, кто ежедневно борется за здоровье граждан и дарит им самое ценное – жизнь. За годы независимости в Казахстане была сформирована современная и эффективная система здравоохранения. Масштабным проектом, реализованным по инициативе Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, стало создание медицинского кластера, объединяющего основные направления современной медицины. Он позволил внедрить достижения современной науки, обеспечить трансферт международных принципов больничного менеджмента и международных стандартов диагностики и лечения, а также проводить совместные научно-инновационные исследования и проекты со всемирно известными университетами и клиниками», - отметил директор Библиотеки Елбасы.

По его словам, за прошедший год, когда весь мир стремительно охватила пандемия коронавируса, мы еще раз убедились в том, насколько важна и ответственна работа медиков.

«Это время стало серьезным испытанием для всего казахстанского общества. Именно медики – сотрудники провизорных, инфекционных, карантинных, модульных стационаров приняли на себя первый удар, ежедневно рискуя своим здоровьем и жизнью, проявляя героические усилия, самоотверженность и профессионализм. При этом, важно подчеркнуть, что никто не отменял повседневную работу и борьбу за спасение здоровья и жизни хронических и экстренных больных. Мы ощутили, насколько хрупка жизнь и бесценна здоровье. Человечество иначе взглянуло на сферу здравоохранения. В это трудное время вирус унес немало человеческих жизней, в том числе медицинских работников – тех, кто работал до последнего на пределе человеческих возможностей и сил. Многие из них были лучшими в своей профессии. Память о них сохранится в наших сердцах», - сказал Бакытжан Темирболат.

Необходимо отметить, что в Казахстане функционируют 496 больничных и 1955 амбулаторно-поликлинических госорганизаций, в которых работают около 207 тысяч медицинских работников, в том числе около 55 тысяч врачей.

Сегодня уникальные медицинские технологии реализуются на базе Национального научного кардиохирургического центра, Национального центра хирургии имени А. Н. Сызганова, Национального центра нейрохирургии, Национального научного медицинского центра, Национального научного центра онкологии и трансплантологии, Национального научного кардиохирургического центра, University Medical Center.