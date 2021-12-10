«Призрачный бизнес» вела в интернете 28-летняя женщина

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 28-летняя женщина, создав группу в одном из мессенджеров, размещала там предложения о реализации мужской, женской и детской одежды по сниженным ценам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

– Злоумышленница действовала по следующей схеме: разместив в мессенджере фотографии несуществующего товара, она предлагала потенциальным покупателям до получения товара внести предоплату или полную его стоимость путем банковского перевода. Откликнувшись на заманчивое предложение продавца, покупатели перечисляли на указанный банковский счет денежные средства, затем мошенница прекращала поддерживать с ними связь, заблокировав их абонентские номера. Не дождавшись приобретенных товаров и поняв, что они стали жертвой мошеннических действий, потерпевшие обратились в полицию, – рассказал начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галымжан Касымбаев.

Так, в октябре месяце поступило заявление от гражданки Н., которая пояснила, что двумя неделями ранее заказала в данной группе одежду на сумму 154 тысячи тенге. По словам женщины ее самостоятельные попытки вернуть перечисленные деньги не увенчались успехом.

– На сегодняшний день в нашем подразделении зарегистрировано 6 подобных заявлений от потерпевших, которые также внесли предоплату за одежду и не получили товар. Стоимость одного закупа варьировалась от 90 до 160 тысяч тенге. Уголовное дело расследуется по ст.190 ч.3 п.4 УК РК.

В ходе допроса женщина дала признательные показания и пояснила, что нигде не работает, а похищенные денежные средства тратила на личные нужды. К слову, в прошлом гражданка уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В рамках уголовного дела проводятся необходимые процессуальные действия, а также устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных противоправных деяний, – резюмировал Касымбаев.