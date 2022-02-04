Призовые места заняли карагандинские учителя на международной творческой олимпиаде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В дистанционной IV Международной открытой творческой олимпиаде учителей и тренеров олимпийского резерва по математике, физике и информатике Impact Olympiad приняли участие представители Казахстана, Кыргызстана, Грузии и Монголии. Карагандинские преподаватели заняли призовые места, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Так, учитель информатики специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова Магжан Кауланов стал вторым, третьи места у математика гимназии им. Шакарима Людмилы Жуковой и преподавателя информатики гимназии им. М. Жумабаева Анар Мукановой.

Самым юным участником олимпиады стал тренер по физике – учащийся 11-го класса лицея-интерната № 1 «Білім-инновация» Омир Байбосынов, который принёс в копилку достижений сборной области ещё одно третье место.

Также пять педагогов получили сертификаты за участие в интеллектуальном соревновании.

Отметим, что Международный творческий конкурс учителей и тренеров олимпийского резерва по математике, физике и информатике проводится ежегодно некоммерческим акционерным обществом «Республиканская физико-математическая школа» совместно с Республиканским научно-практическим центром «Дарын».