23 Июня 2022 03:00

Призовой фонд в 13,6 млн тенге разыграли на шахматном фестивале в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе с 13 по 22 июня прошел второй международный шахматный фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича – Aktobe Open 2022», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Фестиваль проводился при поддержке акима области Ондасына Уразалина второй год подряд и набирает популярность.

В этом году в нем приняли участие около 200 шахматистов из регионов Казахстана и ближнего зарубежья. В их числе международные гроссмейстеры и мастера. Почетным гостем стал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

«Я был рад участвовать в фестивале имени моего отца Владимира Дворковича. Мой отец много лет служил шахматам, был международным арбитром, организатором, в том числе в Актюбинске в советские времена.

Наша семья благодарна тому, что память о Владимире Дворковиче до сих пор хранят здесь, в Актобе. Это уже второй фестиваль, в нем приняли участие несколько сотен шахматистов, это первый международный турнир в Казахстане после пандемии. Думаю, он стал праздником для всех нас, в том числе организаторов», - сказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Сильнейшие шахматисты Казахстана и ближнего зарубежья разыграли призовой фонд фестиваля, который составил 13,6 млн тенге.

По итогам фестиваля в открытом турнире среди взрослых Aktobe Open Classic первое место и приз в 2 млн тенге получил Жандос Агманов, второе место и 1,5 млн тенге - Павел Понкратов, третье место и 1,2 млн тенге - Джахонгир Вахидов. Денежными призами от 1 млн до 100 тыс. тенге также были награждены шахматисты, занявшие с 4 по 10 место. Также были награждены дополнительными призами в общей сумме 1,8 млн тенге шахматисты-ветераны.

В открытом турнире среди детей в возрасте до 14 лет Aktobe OpenU 14 обладателем 1 места и приза в 400 тыс. тенге стал Акылжан Мейрханулы, 2 место и приз в 300 тыс. тенге получил Каир Беристенов, 3 место и приз в 250 тыс. тенге - Алан Петухов. Обладатели 4-8 мест были награждены призами в 200-50 тыс. тенге.