Призовой фонд литературной премии «Айбоз» составит 35 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство культуры и спорта РК объявило о начале приема произведений в рамках национальной литературной премии «Айбоз». Общий призовой фонд конкурса составит 35 млн тенге. На каждую номинацию выделены по 5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры.

Награды будут вручены в номинациях «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая драма», «Лучший литературный перевод», «Лучшая детская литература», «Лучшая литературная критика» и «Лучший комикс».

В конкурсе могут участвовать отечественные писатели, ограничений по возрасту нет.

Заявки претендентов принимаются с 1 мая по 1 сентября 2023 года, отправлять их необходимо через сайт www.aiboz.kz. Литературная премия будет вручена в конце года.

«АЙБОЗ» – национальная литературная премия, организованная Министерством культуры и спорта РК для поддержки и стимулирования отечественных литераторов со стороны государства. В конкурсе участвуют только те произведения, которые раньше нигде не публиковались. Таким образом, фонд казахской литературы пополнится сотнями новых произведений по 7 представленным номинациям. Также между писателями возникнет конкуренция, в результате которой читатель получит актуальные, интересные и современные произведения», - заявил руководитель управления издательского дела и управления документацией Комитета по делам архивов МКС РК Алмаз Мырзахмет.