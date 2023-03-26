Призовое место занял на марафоне в Сарани темиртауский гвардеец

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Сарани Карагандинской области прошел полумарафон «NAURYZ RUN 2023». Военнослужащий из Темиртау принял участие в забеге, и стал вторым среди ста участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 марта в городе Сарани Карагандинской области акиматом города был организован праздничный полумарафон на дистанции 7, 14, 21 километров в честь празднования Наурыз мейрамы «NAURYZ RUN 2023».

На мероприятие привлекались конкурсанты-военнослужащие. На дистанции 14 километров военнослужащий воинской части 5516 Национальной гвардии младший сержант Ержан Мунбаев финишировал вторым.

«На соревнованиях участвовали много сильных спортсменов из Казахстана, на нашей дистанции было сто человек, было нелегко, и расстояние неблизкое, но физическая подготовка и воля к победе не подвели», - отметил военнослужащий.

Награждение проводил аким города Сарани Ержан Темирханов.