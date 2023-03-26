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Призовое место занял на марафоне в Сарани темиртауский гвардеец

Автор:  
Агата Мухамеджанова
26 Марта 2023, 13:23
Призовое место занял на марафоне в Сарани темиртауский гвардеец Фото: пресс-службы Регионального командования Орталық Национальной гвардии РК

САРАНЬ. КАЗИНФОРМ – В городе Сарани Карагандинской области прошел полумарафон «NAURYZ RUN 2023». Военнослужащий из Темиртау принял участие в забеге, и стал вторым среди ста участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

25 марта в городе Сарани Карагандинской области акиматом города был организован праздничный полумарафон на дистанции 7, 14, 21 километров в честь празднования Наурыз мейрамы «NAURYZ RUN 2023».

На мероприятие привлекались конкурсанты-военнослужащие. На дистанции 14 километров военнослужащий воинской части 5516 Национальной гвардии младший сержант Ержан Мунбаев финишировал вторым.

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«На соревнованиях участвовали много сильных спортсменов из Казахстана, на нашей дистанции было сто человек, было нелегко, и расстояние неблизкое, но физическая подготовка и воля к победе не подвели», - отметил военнослужащий.

Награждение проводил аким города Сарани Ержан Темирханов.

Победители были награждены памятными медалями с логотипом соревнований, и грамотой акима города. В соревнованиях участвовали 300 человек.

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Карагандинская область   Спорт   Наурыз   Нацгвардия  
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