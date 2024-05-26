Признают ли тазы казахстанским брендом

Сегодня в столице проходит международная выставка собак. Цель – признание тазы на мировом уровне. Какие меры принимаются для сохранения и приумножения породы в стране? В поисках ответа на этот вопрос корреспондент агентства Kazinform побеседовал с президентом Казахстанского кинологического союза Бауржаном Сериккали.

— Сначала был межрегиональный отбор, где требовалось соответствие стандарту «тазы». Из них мы отобрали более 100 собак разного возраста и окраса, чтобы представить и показать их международной комиссии. Сегодняшняя выставка очень важна, поскольку по итогам этого мероприятия Международная федерация кинологов примет решение, которое решит судьбу «тазы» — признать ли породу казахстанским брендом. Также на сегодняшней международная комиссия увидит тазы своими глазами, потому что документация — это одно, а увидеть воочию — другое, — сказал Бауржан Сериккали в беседе с корреспондентом агентства.

По его словам, международная комиссия должна убедиться, чтобы тазы появилась и развивалась на казахстанской территории, только тогда ее можно будет назвать брендом «Қазақ Тазы».

— Кроме того, члены комиссии хотят своими глазами увидеть, как выращивают и дрессируют собак, поэтому специально для этого приезжают в нашу страну. Пока неизвестно, какое решение примет комиссия, но мы надеемся, что она примет решение до конца года. В отборочном туре приняли участие борзые из всех регионов, но, к сожалению, некоторые регионы не смогли принять участие из-за паводков. В целом поручение Президента дало большой импульс сохранению и дальнейшему развитию тазы, этим делом занимаются государственные и местные органы. Мы надеемся в будущем создать национальный центр тазы, — говорит он.

В августе прошлого года Казахстан стал членом Международной кинологической федерации.

— В августе прошлого года в Женеве международная федерация официально признала нас. Мы подали заявку с надеждой показать нашу борзую миру и дать возможность изучить ее. На основании этого была назначена специальная комиссия по нашей стране. Также у нас есть идея сделать специальный охотничий тест с участием «тест». Ведь «тазы» и охота — слова-синонимы. Кроме того, планируется организовать и развивать соревнования собак. Точно так же мы хотим, чтобы у каждой тазы в стране был свой паспорт. Кроме того, у нас есть проблемные вопросы, которые необходимо признать, над их решением сейчас работают ученые. Позже мы подадим заявку на международное признание «тобета», — говорит глава союза.

Сейчас в стране насчитывается около 3-3,5 тысяч тазы.