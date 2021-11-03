НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признать ситуацию с перевозкой грузов на границе форс-мажором просят депутаты Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из-за затяжного коллапса автоперевозок (с прошлого года) и ж/д перевозок в текущем году, многие предприятия несут прямые убытки, связанные со срывом договоров на производство или поставку связанной продукции. Это влечёт не только потерянную прибыль, но и штрафные санкции со стороны партнёров, а также банков из-за просрочки по кредитам», - сказала мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос от фракции «Ак жол» в адрес первого заместителя Премьер-Министра РК Алихана Смаилова.

Депутат добавила, что по информации обратившихся компаний, их убытки доходят от нескольких десятков миллионов - до 1 млрд. тенге. Для исполнителей госзаказа и квазигоссектора ситуация также чревата попаданием в список недобросовестных поставщиков и лишением права на участие в госзакупках в будущем, без какой-либо вины с их стороны.

«Сегодня Внешнеторговая палата НПП уже выдает пострадавшим участникам ВЭД свидетельства о форс-мажорных обстоятельствах по данной ситуации. Получение такого свидетельства связано с необходимостью сбора доказательств и документов самими предпринимателями, а также уплатой сборов. Однако, согласно ст. 374 ГК, данное признание не освобождает предприятия от финансовых и банковских обязательств, а между тем, они составляют основную проблему», - пояснила Дания Еспаева.

В этой связи депутаты считают необходимым не просто выдавать свидетельство о форс-мажоре, а принять конкретные дополнительные меры поддержки бизнеса.

«На основании вышеизложенного, депутатская фракция «Ак жол» считает необходимым признать ситуацию форс-мажором, предоставить отсрочки по погашению кредитов для предприятий на срок форс-мажора с пролонгацией кредитных договоров для сохранения равномерной долговой нагрузки в период восстановления платежеспособности», - резюмировала Дания Еспаева.