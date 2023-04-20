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Признать лошадь «Адай» отдельной породой предлагает сенатор

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Апреля 2023, 13:05
Признать лошадь «Адай» отдельной породой предлагает сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Бекбол Орынбасаров поднял вопрос признания казахской лошади «Адай» отдельной породой и присвоения ей официального статуса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лошадь «Адай» является одним из самых выдающихся типов, отличается превосходной адаптацией к суровым климатическим условиям, высокой работоспособностью и выносливостью», - сказал Бекбол Орынбасаров в своем депзапросе на заседании Сената.

Вместе с тем, он выделил несколько причин, которые, по его мнению, препятствуют признанию лошадей «Адай» как самостоятельной породы.

«В соответствии со статьей 28-2 Закона Республики Казахстан «О племенном животноводстве» в сфере коневодства страны обязаны работать только две палаты. Первая - по заводским породам спортивного направления, вторая - по местным породам лошадей продуктивного направления. Однако в настоящее время по местным породам лошадей продуктивного направления функционируют 4 палаты. Из-за большого количества таких палат «племенные статусы» и «свидетельства», выданные породам лошадей, считаются недействительными. Поэтому лошади, рекомендованные к признанию «отдельной породы», остаются лошадьми эксплуатационного уровня», - отметил депутат.

По его словам, для самостоятельного испытания этих лошадей на отдельную породу учеными Казахского научно-исследовательского института животноводства и кормопроизводства создана сеть из трех продуктивных заводов. Однако на эффективную организацию селекционных мероприятий необходимо не менее 300 млн тенге. Учитывая актуальность вопроса, а также тот факт, что казахская «Адайская лошадь» является гордостью народа, депутат озвучил ряд предложений.

«Прошу рассмотреть вопрос признания казахской лошади «Адай» отдельной породой и присвоить ей официальный статус. Упорядочить деятельность республиканских палат по коневодству. Как исторические породы скота, такие как верблюд «Қазақ бактриан» и овца «Едильбай», родившиеся путем народной селекции, без помех обозначить казахскую лошадь «Адай» на установление зоны ее распространения. Разработать и реализовать действенную научно-техническую программу, направленную на совершенствование племенных продуктивных и спортивных качеств казахской породы лошадей «Адай» и вывод ее на международный рынок», - предложил сенатор.


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