Признать дачные маршруты социально значимыми предлагают в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске перевозчики не хотят обслуживать дачные маршруты из-за нерентабельности. В городском акимате предлагают субсидировать рейсы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На общественном совете города заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бахыт Ильясов привел расчеты, предоставленные компаниями-перевозчиками.

«Стоимость проезда составляет 80 тенге, как и в городских маршрутах. Пассажиропоток значительно ниже, износ техники из-за плохих дорог выше. Например, маршрут №45, следующий от торгового дома «Океан» до садоводческого товарищества «Горизонт», в день совершает по шесть рейсов. Проезжает около 200 км. Расход топлива составляет 60 литров, пассажиропоток - около 160 человек. При этом основной пассажиропоток приходится на утро и вечер, когда люди едут на дачу и обратно. В остальное время автобус перевозит по 5-10 человек за круг. Мы видим, что затраты на дизтопливо составляют около 10 тысяч тенге в день, 8 тысяч заработная плата водителю, выручка при этом всего около 13 тысяч тенге, что не покрывает расходы», — сказал Б. Ильясов.

Похожая ситуация складывается с пригородными маршрутами.

Сейчас в Петропавловске перевозки осуществляют 13 дачных и 9 пригородных маршрутов. По словам Б. Ильясова, из-за убытков перевозчики могут приостановить работу. Два пригородных маршрута уже закрылись, и без регулярного сообщения с Петропавловском остались около 400 человек.

В горакимате предлагают рассмотреть вопрос субсидирования дачных и пригородных маршрутов, как это сделали в отношении некоторых городских маршрутов. По информации Б. Ильясова, речь идет о небольших суммах. Он привел в пример 2012-й год, когда субсидии на дачные автобусы составляли 5-6 млн тенге.

Члены общественного совета согласились с тем, что дачные и пригородные маршруты нужно признать социально значимыми. Однако много вопросов у них вызвали расчеты, предоставленные перевозчиками. К вопросу субсидирования решили вернуться в июне, когда у общественного совета будет полная информация о ситуации в сфере перевозок.