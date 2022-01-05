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Признано утратившим силу постановление Правительства РК о правилах прекращения требований по кредитам из местного бюджета

5 Января 2022 12:30
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Признано утратившим силу постановление Правительства РК о правилах прекращения требований по кредитам из местного бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признаны утратившими силу постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2003 года № 254 «Об утверждении Правил прекращения требований по кредитам, предоставленным из местного бюджета» и пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью(финансовая полиция)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

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Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2003 года № 254 «Об утверждении Правил прекращения требований по кредитам, предоставленным из местного бюджета»;
2) пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)».
2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.


Премьер-Министр
Республики Казахстан А. Мамин


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#Правительство РК   #Экономика  
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