Признано утратившим силу постановление Правительства РК о правилах прекращения требований по кредитам из местного бюджета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Признаны утратившими силу постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2003 года № 254 «Об утверждении Правил прекращения требований по кредитам, предоставленным из местного бюджета» и пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью(финансовая полиция)». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2003 года № 254 «Об утверждении Правил прекращения требований по кредитам, предоставленным из местного бюджета»;

2) пункт 5 изменений, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 января 2004 года № 100 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)».

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.



Премьер-Министр

Республики Казахстан А. Мамин