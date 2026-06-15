Признание языка жестов в Казахстане: что ответил Премьер-министр

Премьер-министр Олжас Бектенов ответил на депутатский запрос о признании жестового языка на законодательном уровне в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам главы Правительства, с привлечением зарубежных учреждений РК был изучен международный опыт официального закрепления жестовых языков.

— В ряде стран (Германия, Россия, США, ОАЭ, Китай, Турция и др.) данная норма рассматривается в контексте обеспечения равных прав людей с инвалидностью. В некоторых странах (Болгария, Япония, Испания, Корея, Словакия и др.) приняты отдельные нормативные правовые акты, направленные на развитие жестового языка. В других государствах (Португалия, Хорватия, Швеция, Эстония и др.) данный вопрос регулируется отраслевыми нормативными правовыми актами, — сообщил Бектенов.

В Казахстане, как отметил премьер, действующим законодательством предусмотрены меры социальной защиты для людей с нарушениями слуха и речи, механизмы социальной реабилитации, оказания специальных социальных услуг, услуг сурдоперевода, инклюзивного образования и обеспечения доступности.

— Согласно данным Национальной образовательной базы данных, на начало текущего года в стране зарегистрировано 237 тысяч детей с особыми образовательными потребностями. Из них количество детей с нарушениями слуха составляет 4576 (глухие — 851, слабослышащие — 3825; глухие дети обучаются в 22 специальных школах и 3 специальных детских садах), — проинформировал он.

В стране разработан электронный видеословарь «e-Ымдау» на казахском и русском языках, а также мобильное приложение e-Ymdau.

Подготовку специалистов в сфере специальной педагогики ведут 17 вузов. Сейчас по этому направлению обучаются 5424 студента. Сурдопедагогов готовят три высших учебных заведения, где образование получают 360 человек.

Также, по словам Бектенова, в Казахстане внедряются технологии искусственного интеллекта для расширения инклюзивных возможностей. В частности, в вузах разработано более 200 ИИ-агентов, среди которых есть электронный сурдопереводчик.

Кроме того, ведется разработка ИИ-агента для обучения жестовому языку. Планируется создание образовательного контента на казахском языке с дальнейшей интеграцией на платформу skills.enbek.

На портале «Социальная защита лиц с инвалидностью» действует «Интерактивная карта доступности», где представлена информация более чем о 20 тысячах объектов, доступных для людей с нарушениями слуха.

При этом увеличение объема услуг специалистов жестового языка потребует дополнительного финансирования.

— Работа в данном направлении находится на постоянном контроле государственных органов и Правительства, — добавил Премьер-министр.

Напомним, ранее депутат Мажилиса Екатерина Смолякова подняла проблему прав людей с нарушением слуха и речи в Казахстане и призвала признать язык жестов на законодательном уровне.