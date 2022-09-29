Признание сделок недействительными остается проблемой - НПП «Атамекен»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров назвал одну из актуальных проблем взаимоотношений государства и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из актуальных проблем является признание сделок недействительными. Мы в текущем году объездили 12 регионов, и для всех регионов этот вопрос актуален. К примеру, вы закупали товар либо услуги у определенного предпринимателя – через полтора года к вам приходит налоговик и говорит: ваш контрагент не заплатил налоги, заплатите вы», - объяснил Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

В результате эту сделку с предпринимателем признают недействительной.

«Но вы же не ведете учет всех своих контрагентов, тем более когда прошли такие сроки. Мы налоговым органам говорим: вы ищите тех, кто не заплатил. Но, к сожалению, налоговикам легче прийти к добросовестному предпринимателю и взыскать с него налоги, чем гоняться за этими фирмами, которые налоги не оплачивали», - отметил он.

«Эту тему мы поднимаем уже на протяжении долгого времени, но, по нашему мнению, решая сиюминутные проблемы, госорганы могут разрушить десятилетние или даже двадцатилетние компании, что в целом повлияет на экономический оборот в стране. Таких сделок очень много», - добавил Е. Устемиров.



