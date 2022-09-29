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    11:08, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Признание сделок недействительными остается проблемой - НПП «Атамекен»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя правления НПП «Атамекен» Ербол Устемиров назвал одну из актуальных проблем взаимоотношений государства и бизнеса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из актуальных проблем является признание сделок недействительными. Мы в текущем году объездили 12 регионов, и для всех регионов этот вопрос актуален. К примеру, вы закупали товар либо услуги у определенного предпринимателя – через полтора года к вам приходит налоговик и говорит: ваш контрагент не заплатил налоги, заплатите вы», - объяснил Ербол Устемиров в кулуарах Генпрокуратуры перед началом встречи бизнеса с органами прокуратуры.

    В результате эту сделку с предпринимателем признают недействительной.

    «Но вы же не ведете учет всех своих контрагентов, тем более когда прошли такие сроки. Мы налоговым органам говорим: вы ищите тех, кто не заплатил. Но, к сожалению, налоговикам легче прийти к добросовестному предпринимателю и взыскать с него налоги, чем гоняться за этими фирмами, которые налоги не оплачивали», - отметил он.

    «Эту тему мы поднимаем уже на протяжении долгого времени, но, по нашему мнению, решая сиюминутные проблемы, госорганы могут разрушить десятилетние или даже двадцатилетние компании, что в целом повлияет на экономический оборот в стране. Таких сделок очень много», - добавил Е. Устемиров.



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