Признание ЧП на территории близ Тараза рассматривают в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Многолетнюю проблему плачевного состоянии канализационно-очистных объектов решают в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Город Тараз является единственным областным центром в Казахстане, не имеющим специальной станции биологической очистки канализационных вод. Это стало настоящим экологическим бедствием в регионе.

Напомним, накануне в Жамбылской области с рабочей поездкой побывал сенатор Абдалы Нуралиев и встретился с жителями села Костобе, которые рассказали ему о сложной экологической ситуации.

В своем депутатском запросе в адрес Премьер-Министра РК сенатор отметил, что в связи с ростом населения областного центра увеличиваются и объемы канализационных стоков, которые осаждаются в отстойных прудах близ села Костобе.

«Сейчас в пруды поступает стоков в 1,5 раза больше проектных параметров. Смывные воды распространяются на территорию другого района, загрязняя окружающую среду вредными выбросами и запахом. В результате лабораторного изучения установлено превышение допустимого норматива содержания твердых веществ в сточных водах в 69 раз, азота аммонийного – в 1,6 раза, нитратов – в 2,4 раза», - сообщил Абдалы Нуралиев.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день экологическая и санитарно-эпидемиологическая ситуация, сложившаяся в сельских районах, вызывает обоснованное недовольство населения.

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов на очередном совещании рассмотрел вопрос о состоянии канализационно-очистных объектов Тараза.

Глава региона подчеркнул актуальность темы, напомнил, что на собрании недельной давности даны поручения, и спросил, как они выполняются.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Корганбаев сообщил, что рассмотрено два предложения в рамках проекта.

«Проект масштабный, необходимо принять технические решения, основываясь на их эффективности», - заявил глава региона и поручил своим заместителям и другим ответственным лицам провести всесторонний анализ и подсчеты по предложениям.

Аким области подчеркнул, что нужно учесть опыт компании-подрядчика в данной отрасли, а также уделить внимание качеству работ, изыскать возможность для экономии средств. Он уточнил, какие приняты решения по нынешнему состоянию объекта.

Аким города Тараза Ержан Жилкибаев сообщил, что, основываясь на заключении ТОО «Казахский научно-исследовательский институт водного хозяйства», а также в связи с аварийной ситуацией в результате чрезмерного скопления сточных вод в зоне фильтрации рассматривается вопрос о признании чрезвычайного положения на этой территории.

Как отметили в пресс-службе главы региона, для предупреждения экологической катастрофы выделено 20 га земли в Жамбылском районе под строительство дополнительных карт. На данный момент осуществляется разработка проектно-сметной документации объекта. Аким области Нуржан Нуржигитов поручил заинтересованным ведомствам ускорить проведение работ по обустройству полей фильтрации.

Отметим, что технико-экономическое обоснование проекта строительства комплекса очистки городских канализационных стоков подготовлено и передано на рассмотрение РГП «Госэкспертиза».



