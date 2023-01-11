Признание банкротства не станет уходом от проблемы выплаты долгов – Алихан Смаилов

11 Января 2023, 11:44

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений в связи с принятием закона о банкротстве физических лиц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, для качественной реализации норм закона Министерству финансов совместно с заинтересованными государственными органами необходимо оперативно разработать и принять все необходимые подзаконные акты. В этой работе следует учесть мнения экспертного и гражданского сообщества.

Министерству цифрового развития поручено обеспечить автоматизацию процесса подачи заявления граждан, их обработки в электронном виде с возможностью отслеживания хода исполнения процедуры банкротства в онлайн режиме. Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками второго уровня – обеспечить соблюдение имеющихся требований при выдаче кредитов физическим лицам.

«Нужно принять меры для уменьшения рисков в потребительском кредитовании и снижении роста закредитованности населения. Минфину совместно в АРРФР необходимо обеспечить широкую разъяснительную работу по нормам закона и подзаконных актов. Вся информация должна быть доступной и открытой на всех платформах и в социальных сетях», - добавил Премьер-Министр РК во время заседания Правительства.

Он напомнил, что закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК» вводится в действие с марта текущего года. Данный документ направлен на защиту прав физических лиц, испытывающих трудности в оплате кредитов. Предусматривается три вида процедур: внесудебное банкротство, судебное банкротство и восстановление платежеспособности. Инициировать такие процедуры может только сам заемщик. Будет также предусмотрено обязательное прохождение гражданами курсов повышения финансовой грамотности.

По мнению Алихана Смаилова, все эти меры после процедуры банкротства позволят восстановить платежеспособность гражданина и снизят долговую нагрузку.

«Вместе с тем граждане должны понимать, что с вводом в действие данного закона повышается их ответственность. Люди должны стать заинтересованными в формировании своей положительной кредитной истории, чтобы в последующем легко получать заемные средства. Каждый должен усвоить, что признание банкротства не станет уходом от проблемы выплаты долгов, а будет лишь помощью из безвыходной ситуации», - пояснил он.

Подробнее о видах процедур банкротства можно ознакомиться по ссылке.