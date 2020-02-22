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Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО

22 Февраля 2020 20:53
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Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ВКО в специальном медицинском стационаре под наблюдением находятся 15 человек (11 граждан Казахстана и четверо граждан КНР). Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.

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Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны, сообщает ведомство.

Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 20 февраля 2020 года, на территории Республики Казахстан, в том числе в Восточно–Казахстанской области, все граждане Казахстана прибывающие из Китайской Народной Республики будут изолированы на карантин сроком на 14 дней.

В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары.

Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медицинские работники. Если нет кашля, насморка, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса, гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский стационар, под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении данного периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания человек выпускается из стационара.

В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекцией пациента сразу же госпитализируют в инфекционную больницу.

Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Здравоохранение,
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