Признаков коронавируса нет: 15 человек под наблюдением в ВКО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ВКО в специальном медицинском стационаре под наблюдением находятся 15 человек (11 граждан Казахстана и четверо граждан КНР). Признаков коронавируса ни у одного из помещенных под наблюдение на данный момент не выявлено, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областное управление здравоохранения.
Граждане Китая прибыли в Казахстан из третьих стран, являются транзитными пассажирами и после завершения медицинского обследования (14 дней) выедут из страны, сообщает ведомство.
Постановлением Главного Государственного санитарного врача от 20 февраля 2020 года, на территории Республики Казахстан, в том числе в Восточно–Казахстанской области, все граждане Казахстана прибывающие из Китайской Народной Республики будут изолированы на карантин сроком на 14 дней.
В целях противодействия коронавирусу для жителей Восточно-Казахстанской области предусмотрены специальные изолированные медицинские стационары.
Каждого возвращающегося гражданина Казахстана из КНР на территорию области на границе осматривают медицинские работники. Если нет кашля, насморка, повышенной температуры тела и других признаков коронавируса, гражданин Казахстана помещается в специальный медицинский стационар, под наблюдение сроком на 14 дней. По истечении данного периода при отсутствии каких-либо признаков заболевания человек выпускается из стационара.
В случае обнаружения симптомов заболевания коронавирусной инфекцией пациента сразу же госпитализируют в инфекционную больницу.
Медицинские организации области обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов, масок, перчаток, а также защитных костюмов.
- Роженицу доставили в больницу в сопровождении снегоочистительной техники в ВКО
- В честь 1150-летия аль-Фараби стартовала VIII зимняя Универсиада в ВКО
- 52,5 миллиона тенге потеряли вкладчики «Гарант 24 Ломбард» в ВКО
- Основную меру профилактики коронавируса назвала главный санврач Алматы
- Огромную липому удалили у 15-летней девочки в Караганде
- Премьера спектакля к 175-летию Абая состоялась в Семее
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана