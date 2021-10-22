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Признаки недобросовестной конкуренции усмотрены в действиях АО «СНПС-Актобемунайгаз»

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Октября 2021, 16:23
Признаки недобросовестной конкуренции усмотрены в действиях АО «СНПС-Актобемунайгаз»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В антимонопольный департамент по Актюбинской области поступило обращение, в котором говорилось, что АО «СНПС-Актобемунайгаз» при закупе труб в своей конкурсной документации указывает технические ограничения, предполагающие закуп трубной продукции у конкретного поставщика, тем самым нарушая принципы добросовестной конкуренции и ограничивая доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АЗРК.

В ходе изучения и работы с обращением антимонопольный департамент установил достоверность изложенных сведений. Технические характеристики трубной продукции, указанные в спецификации на закуп труб АО «СНПС-Актобемунайгаз», позволяли участвовать в тендере только одной компании, входящей в группу CNPC. Тем самым нарушались принципы добросовестной конкуренции и ограничивался доступ широкого круга поставщиков к участию в конкурсе.

На основании выявленных признаков недобросовестной конкуренции антимонопольный департамент по Актюбинской области вынес уведомление в адрес АО «СНПС-Актобемунайгаз» для принятия мер по их устранению.

«АО «СНПС-Актобемунайгаз» обратилось с ходатайством в антимонопольный орган о продлении сроков исполнения уведомления, однако в ходатайстве отказано, поскольку для исполнения уведомления не требовалось дополнительного времени», - говорится в сообщении.

В результате уведомление антимонопольного органа исполнено в полном объеме, в том числе тендер на закуп труб отменен.

Актюбинская область   Коррупция   Общество  
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