Признаки нарушений выявили в деятельности двух организаций холдинга «Байтерек»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентство по защите и развитию конкуренции РК по результатам проведенного мониторинга деятельности холдинга «Байтерек» на предмет обеспечения равного доступа к мерам государственной поддержки, выявило признаки нарушений в действиях подведомственных организаций холдинга - АО «Банк Развития Казахстана» и АО «KazakhExport». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу агентства.

«Согласно действующему законодательству, АО «Банк Развития Казахстана» осуществляет льготное кредитование крупных инфраструктурных проектов. В ходе изучения внутренней документации банка установлены положения, создающие необоснованные конкурентные преимущества для заемщиков ранее получивших доступ к финансовым инструментам БРК. В частности, для данной категории заемщиков допускается получение дополнительного финансирования без прохождения процедур банковской экспертизы. Наряду с этим, в рамках реализации государственной программы индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 гг., несмотря на наличие утвержденных, паритетных схем финансирования (50% бюджетный заем, 50% иные источники) отдельные проекты банка кредитовались полностью за счет бюджетных средств, тогда как другие в неравных пропорциях, либо на 100% за счет «дорогих» денег, привлеченных из иных источников. Данные действия повлияли на конечную процентную ставку заемщиков, создав неравные условия доступа к мерам поддержки для конечных получателей», - сообщили в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.

Как отметили в ведомстве, проявления фаворитизма в деятельности банка выразились в приоритетном, ускоренном рассмотрении заявок на получение мер поддержки. К примеру, вместо утвержденных 70 календарных дней отдельные проекты согласовывались в течении 3-4 суток с момента поступления, тогда как по другим проектам сроки рассмотрения нарушались и превышали более 300 дней.

«В ходе анализа деятельности АО «KazakhExport» установлены признаки создания неравных условий при установлении встречных обязательств получателям мер государственной поддержки. По вышеперечисленным фактам, в адрес операторов мер господдержки внесены уведомления о наличии в действиях признаков нарушений законодательства РК. Кроме того, в целях недопущения подобных фактов в будущем в адрес холдинга «Байтерек» внесено предписание, об устранении признаков нарушений и обстоятельств им способствующих. Уведомления антимонопольного органа подлежат исполнению в течении 30 календарных дней с момента получения уведомлений. В случае неисполнения уведомлений в установленный АЗРК срок по каждому факту будут приняты соответствующие меры реагирования», - пояснили в ведомстве.