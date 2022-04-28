Признаки финансовых пирамид имеют 56 организаций в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 65 лжеброкеров зафиксировано в Казахстане. Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В октябре 2021 года Агентством согласован алгоритм публикаций списка организаций, имеющих признаки нелицензированной деятельности. Данный список размещен на сайте Агентства, и на сегодняшний день в него включен 121 субъект, из них 56 организаций с признаками финансовой пирамиды и 65 нелегальных инвестиционных посредников (лжеброкеров), в деятельности которых Агентство выявило признаки нелегальной деятельности. Список актуализируется на постоянной основе и формируется на основе жалоб и обращений физических и юридических лиц, а также запросов правоохранительных органов. С данным списком можно ознакомиться на сайте Агентства», - написал исполняющий обязанности председателя Агентства Нурлан Абдрахманов в своем ответе на депутатский запрос.

Он также рассказал, что Агентством в рамках противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам приказом председателя Агентства от 7 октября 2020 года создана межведомственная рабочая группа (далее – МВРГ), в состав которой вошли представители Агентства, Национального Банка, Генеральной прокуратуры Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу и Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

В рамках МВРГ разработаны и утверждены план мероприятий по взаимодействию государственных органов и план по проведению широкомасштабных разъяснительно-профилактических мероприятий по противодействию мошенничеству и финансовым пирамидам. В октябре 2020 года Агентством выявлена подозрительная деятельность организаций: ТОО «MUDARABAH CAPITAL» и ТОО «ASTEX.KZ».

«Соответствующая информация направлена в адрес Службы экономических расследований Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан и Министерство внутренних дел Республики Казахстан для дальнейшего принятия процессуального решения. Таким образом, Агентством на ранних этапах проведена соответствующая работа по информированию правоохранительных органов», - заключил Н. Абдрахманов.