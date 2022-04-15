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Признаки ценовых нарушений выявили у крупных поставщиков сахара Акмолинской области

Автор:  
Оксана Матасова
15 Апреля 2022, 03:41
Признаки ценовых нарушений выявили у крупных поставщиков сахара Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Антимонопольный департамент по Акмолинской области вынес уведомления крупным поставщикам сахара в регионе из-за нарушения законодательства в части установления и поддержания цен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в департаменте Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Акмолинской области, в связи с ростом цен и ажиотажем на рынке реализации сахара был произведен анализ состояния конкуренции на рынке оптовой реализации сахара в регионе.

«По итогам анализа в действиях двух крупных оптовых реализаторов сахара усмотрены признаки нарушения антимонопольного законодательства в части установления и поддержания цен. На основании пункта 1 статьи 199 Предпринимательского кодекса РК в адрес двух оптовых поставщиков, занимающих доминирующее положение на данном товарном рынке, направлено уведомление о необходимости снижения цены на сахар до обоснованного уровня и впредь не допускать подобных действий», - отметили в департаменте.

Всего в регионе четыре крупных оптовых реализатора сахара. Уведомление вынесено лишь в отношении двух, потому как у оставшихся доли на рынке составляют менее 5%.

Напомним, в Министерстве торговли и интеграции РК ранее уже сообщали , что дефицита сахара в Казахстане нет и производство сахара из сахара-сырца и его импорт продолжаются.


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