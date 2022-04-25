Прижизненных травм и гематом не обнаружено – Минобороны РК о гибели солдата

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил – начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев сказал, что все сотрудники ведомства заинтересованы в объективном расследовании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

22 апреля в Военном госпитале поселка городского типа Гвардейский скончался вновь призванный рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ему стало плохо во время построения личного состава, которое состоялось накануне, где он потерял сознание. После проведенных реанимационных мероприятий, вернуть к жизни солдата не представилось возможным.

«Мы понимаем горе родных и близких, в первую очередь, родителей, потерявших сына, и выражаем глубокое сочувствие. Вместе с тем, общественность непременно должна знать правду об обстоятельствах гибели рядового Калбая.

Специально созданной следственно-оперативной группой в рамках уголовного дела рассматриваются все версии произошедшего. Необходимые экспертизы изъяты. По официальному заключению правоохранительных органов при осмотре места происшествия, а также при проведении судебно-медицинских экспертиз прижизненных травм и гематом в ходе вскрытия не обнаружено. Имеющиеся сейчас изменения кожных покровов связаны с проведением судмедэкспертизы и посмертными биологическими процессами», - пояснил Серик Бурамбаев.

Он также заявил, что все сотрудники ведомства заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих.

«Руководство Министерства обороны скрывать ничего не собирается. Родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. Вы знаете, что Верховный главнокомандующий поставил перед Министерством обороны принципиально новые задачи по качественному изменению облика Вооруженных сил», - продолжил спикер.

По поручению Главы государства в войсках идет переформатирование работы со всеми категориями военнослужащих, где основные усилия направлены на создание достойных условий воинской службы, бережное отношение и проявление заботы к подчиненным, повышение профессионализма личного состава и улучшение индивидуально-воспитательной работы.

Также Серик Бурамбаев перечислил некоторые обстоятельства.

«Первое. Алибек Калбай прибыл (18 апреля) служить в воинскую часть 30212, которая является Учебным центром Сухопутных войск. Оттуда солдаты по истечению 6 месяцев, освоив воинскую специальность и получив первичные азы воинского мастерства, распределяются по другим соединениям и частям Вооруженных сил. Служба в Учебном центре построена исключительно по принципу «одного призыва», то есть пока не обучат и не отправят в войска одних солдат, других не призывают.

Второе. Министр обороны принял решение, чтобы тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей в Мангистаускую область (пос. Шапагат) его командиры. Это начальник учебного центра, начальник военной школы, командиры роты и взвода.

Третье, что хочу отметить, следствием по делу гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. Это к вопросу о беспристрастности и максимальной объективности расследования.

Четвертое. Разобраться, найти и привлечь к ответственности виновных, если таковые будут установлены, для нас – дело чести», - сказал С. Бурамбаев.

Он подчеркнул, что если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это.





Как сообщалось ранее, Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил компетентным органам провести оперативное и тщательное расследование гибели солдата.