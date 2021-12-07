Приживаемость саксаула на дне Аральского моря не выше 20-25% – Алия Шалабекова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приживаемость саксаула на дне Аральского моря не выше 20-25%. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что приживаемость деревьев должна составлять 65%. Если будет засушливый год или сильные морозы, когда саженцы и сеянцы могут замерзнуть, то подсаживают новые растения, чтобы не было прогалин и пустошей, так где деревья уже посажены. Мы ориентируемся на 65%. К сожалению, все это зависит от климатических условий. Допустим, мы говорили о саксауловых насаждениях, там приживаемость очень низкая, порядка 20-25%, учитывая то, что очень суровые условия для насаждений. По сути, это пустыня, где высаживается саксаул. Мы занимаемся, кроме того, посадкой деревьев на осушенном дне Аральского моря. Именно там приживаемость будет 20-25%, не выше», - сказала А. Шалабекова.

По ее словам, приживаемость деревьев также зависит от качества трехлетнего ухода, который ведется после посадки деревьев. Оценка приживаемости деревьев, посаженных в текущего году, будет проводиться в следующем году.

Вице-министр также рассказала о ходе выполнения поручения Главы государства по посадке двух миллиардов деревьев в течение пяти лет. План этого года выполнен полностью, деревья высажены на площади около 62 тысячи га в количестве 130 млн штукНа 2022 год запланирована посадка деревьев в количестве 280 млн штук на площади 112 тысяч га. В 2023 году запланирована посадка 410 млн штук деревьев на площади 190 тысяч га.