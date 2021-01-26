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    17:53, 26 Январь 2021 | GMT +6

    Прижатого обломками авто после ДТП водителя спасли в Жезказгане

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    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – Работники ДЧС спасли водителя после ДТП в городе Жезказгане. Парня прижало в салоне авто обломками кузова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спасателям поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Холмецкого в городе Жезказгане. Требовалась помощь в деблокировке пострадавшего.

    Когда подразделения ДЧС прибыли к месту вызова, выяснилось, что столкнулись легковые автомобили. В результате чего водитель одной из машин оказался заблокирован элементами кузова.

    «Спасатели при помощи специального гидравлического инструмента деблокировали водителя. Парень, 2002 г.р, был передан медикам. После осмотра пострадавший с травмами был доставлен в ЦБ города Жезказгана», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.


    Теги:
    МЧС ДТП Карагандинская область Общество
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