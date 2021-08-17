Призеры Олимпиады решили отдать на благотворительность премии от Федерации бокса

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Церемония награждения призеров Олимпийских игр в Токио-2020 по боксу прошла в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На мероприятии, инициированном Федерацией бокса Казахстана, президент Федерации бокса Казахстана Кенес Ракишев вручил олимпийским бронзовым призерам Сакену Бибосынову и Камшыбеку Конкабаеву по 50 тысяч долларов, тренерам национальной сборной Казахстана Мырзагали Айтжанову и Сейтжану Токенову по 10 тысяч долларов.

Кроме того, не остались в стороне тренеры команды и участники Олимпиады. В частности, ценными призами награждены главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев, тренеры сборной Казахстана по боксу Марат Жакиев, Нурлан Акурпеков, Марат Манашев, Роман Миничкин, участник олимпийских соревнований по боксу Серик Темиржанов.

«Как капитан национальной сборной, я несу большую ответственность. Я думал, что привезу «золото». Но все сложилась не так как, как мы ожидали. В целом, я считаю, что Олимпиада прошла честно. Сегодняшнюю премию пожертвую в благотворительный фонд. Я буду работать над ошибками, которые совершил. Могу сказать, мы еще много раз поднимем наш государственный флаг», - сказал б ронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Камшыбек Конкабаев.

«Я сожалею, что не смог получить «золото» для своей страны. Я был сильно расстроен. Впереди большие цели, и, дай Бог, я сделаю все возможное, чтобы выиграть «золото» на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Пока у меня нет целей стать профессиональным боксером. Сегодняшние деньги потрачу в благотворительный фонд», - высказался Сакен Бибосынов.