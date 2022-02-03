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Призеры чемпионата страны получат солидные призовые от федерации тенниса Казахстана

3 Февраля 2022 13:04
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Призеры чемпионата страны получат солидные призовые от федерации тенниса Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 14 по 18 февраля пройдет зимний чемпионат Казахстана. На кортах столицы соберутся сильнейшие спортсмены со всех регионов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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Свое участие на главном турнире страны подтвердили: Денис Евсеев, Бейбит Жукаев, Григорий Ломакин, Максим Батютенко, Никита Сидоров, Ерасыл Ердилда, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Дана Байдаулет, Сандугаш Кенжибаева, Мария Синицына, Инкар Дюсебай, сестры Арыстанбековы, сестры Рустемовы и многие другие.

Помимо побед отличным стимулом для игроков станет финансовое поощрение. За первое место в одиночном разряде предусмотрено семь тысяч долларов США, за второе – пять тысяч и для обладателей бронзовых наград – три тысячи. В парном разряде чемпионы получат три тысячи (на двоих), а финалисты – полторы тысячи (на двоих) долларов США.

Чемпионат Казахстана является одним из самых престижных турниров на территории нашей страны. Обладателям золотых и серебряных медалей присваивается звание «мастер спорта РК», а игрокам, занявшим места с третьего по восьмое, «кандидат в мастера спорта РК».

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#Спорт   #Теннис  
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