Призеры чемпионата мира приняли участие в антинаркотическом концерте в Костанае

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — В целях профилактики и предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа жизни среди подростков и молодежи управлением по противодействию наркопреступности департамента полиции Костанайской области совместно с домом культуры «Мирас» проведена встреча-концерт под названием «Скажи наркотикам – нет!» с учащимися ряда школ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

С подростками вели беседы психолог центра психического здоровья Елена Масленникова, также спортсмены-призеры чемпионатов мира по борье на поясах Рахмет Сапиев и Данияр Кункубаев.

«Сейчас появились новые виды наркотиков, их называют синтетическими – это спайсы, миксы, соли и так далее. Молодежь думает, что легкие наркотические вещества можно только один раз попробовать ради интереса. На самом деле они вызывают зависимость с первого употребления. Поэтому мы часто проводим такие встречи, беседы с подростками, чтобы разъяснить, какую страшную опасность таят наркотики», - сказала сотрудник УПН Айгуль Ерадилова.

Участники мероприятия говорили о самом главном: здоровье человека, пытались донести до школьников, какой урон наносят наркотики организму и психике человека, рассказали о мерах наказания за употребление и распространение наркотических средств, призвали подрастающее поколение соблюдать здоровый образ жизни и заниматься спортом.

«Наркозависимые люди в поисках денег на очередную дозу могут пойти на все – воровство, мошенничество, даже на убийство. Тем самым губят себе жизнь. Занимайтесь спортом! Ведь в здоровом теле – здоровый дух. Скажите наркотим – нет!», – обратился к школьникам серебрянный призер мира по борье на поясах Рахмет Сапиев.

Такие профилактические встречи с подростками, уверены в полиции, дают свои плоды и стражи порядка намерены продолжать эту тенденцию.



