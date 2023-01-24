Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Астана

Призеров зимней Универсиады встретили в Астане

24 Января 2023, 15:43
Призеров зимней Универсиады встретили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Астаны в торжественной обстановке встретили спортсменов, они вернулись с XXXI Всемирной зимней Универсиады-2023, которая прошла в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В комплексных спортивных соревнованиях приняли участие около полутора тысяч атлетов (832 мужчины, 611 женщины) из 43 национальных студенческих федераций.

Казахстан представляли 78 членов национальных сборных министерства культуры и спорта.

Тем самым в общекомандном медальном зачете наши студенты с 11 медалями на 11 месте (5 видов спорта).


Фото:t.me/nqzairport

Новости по теме
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде
Казахстанцы завоевали 11 медалей на Универсиаде-2023
Казахстанская лыжница выиграла вторую медаль на Универсиаде-2023
Теги:
Читайте также
11 водителей в столице задержаны за вождение в нетрезвом виде
Казахстан готовится к паводкам
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 24 января
Свыше 8 кг гашиша изъяли акмолинские полицейские в ходе спецоперации
Минэкологии разрабатывает два проекта по обеспечению дополнительных запасов воды в Астане
Президент поздравил казахстанских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде
Астанчанка вложила 20 млн тенге в несуществующую инвесткомпанию
Казахстан и универсиады - история взаимоотношений
Новости партнеров
Популярное
1 Известный композитор Арман Дуйсенов ушел из жизни в возрасте 48 лет
2 Казахстанские боксеры узнали соперников по финалу ЧА-2023 до 22 лет
3 Закладчика наркотиков задержали в Костанае
4 Трое казахстанцев прошли в финал чемпионата Азии-2023 по боксу до 22 лет
5 Какие санитарные нормы рекомендуется соблюдать в выборных мероприятиях

Лента новостей