Призеров зимней Универсиады встретили в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В международном аэропорту Астаны в торжественной обстановке встретили спортсменов, они вернулись с XXXI Всемирной зимней Универсиады-2023, которая прошла в Лейк-Плэсиде (США), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В комплексных спортивных соревнованиях приняли участие около полутора тысяч атлетов (832 мужчины, 611 женщины) из 43 национальных студенческих федераций.

Казахстан представляли 78 членов национальных сборных министерства культуры и спорта.

Тем самым в общекомандном медальном зачете наши студенты с 11 медалями на 11 месте (5 видов спорта).

Фото:t.me/nqzairport