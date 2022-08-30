30 Августа 2022 16:33

Призеров Всемирных полицейских игр наградил глава МВД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В честь Дня Конституции в Министерстве внутренних дел прошло праздничное мероприятие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе торжественного мероприятия глава ведомства Марат Ахметжанов поздравил собравшихся со знаменательной датой.

«От всей души поздравляю вас с самым главным праздником нашей страны! Конституция – это надежный фундамент стабильности и процветания, гарантия прав и свобод каждого гражданина Казахстана. Перед полицией поставлена ответственная задача по защите прав и свобод граждан. Уверен, что и в дальнейшем наши сотрудники с честью будут исполнять свои служебные обязанности», – сказал министр.

За добросовестное исполнение служебных обязанностей, достижение высоких результатов в работе главный полицейский страны вручил 20 сотрудникам погоны, нагрудные знаки и медали, почетные грамоты и благодарственные письма.

Кроме того, Марат Ахметжанов наградил 10 сотрудников, участвовавших на Всемирных играх среди полицейских и пожарных, прошедших с 22 по 31 июля в городе Роттердаме. Он поблагодарил победителей и призеров за вклад в укрепление имиджа казахстанской полиции.

«С 2015 года работаю в правоохранительных органах. Свою первоначальную деятельность начала в уголовно-исполнительной системе. Сейчас работаю в Специальном отряде быстрого реагирования департамента полиции города Шымкента в должности инспектора. В 2021 году стала чемпионом по боевому джиу-джитсу в Киеве. В этом году я выиграла золото по дзюдо на Всемирных играх в Роттердаме», – сказала Кымбат Ахмет.

Ее коллега – старший инспектор СОБР ДП города Шымкента Дамир Ташанов на этих соревнованиях стал чемпионом по пауэрлифтингу.

«Казахстан представили 18 спортсменов. Если не ошибаюсь, в 63 видах спорта приняли участие около 10 тыс. сотрудников. Соперники были сильными. Но благодаря усердной тренировке и хорошей подготовке я выиграл», – поделился Дамир Ташанов.

Всемирная игра среди полицейских и пожарных проводится с 1985 года. В соревнованиях, где приняли участие спортсмены из свыше 100 стран, сборная Казахстана заняла 30-е место. Это – результат труда сотрудников органов внутренних дел.

«С 9 лет занимаюсь боксом. В настоящее время совмещаю этот вид спорта с работой. В Роттердаме прошел большой мировой чемпионат. Выступал в весовой категории 86 кг. Сам занял второе место», – сказал командир взвода СОБР ДП города Нур-Султана Сакен Кусаинов.

Кроме Сакена на Всемирных играх было немало боксеров-полицейских, защищавших честь страны. Их достижения требуют отдельной похвалы.

В составе сотрудников-мастеров кожаных перчаток есть и участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, чемпион Азии, бронзовый призер чемпионата мира Берик Абдрахманов.

«С 2014 года работаю в Специальном отряде полиции Мангистауской области. Эти игры должны были состояться в 2021 году, но из-за COVID провели только в этом году. Сборная Казахстана участвует на этих соревнованиях только в треьтий-четвертый раз. Всегда участвовали всего лишь три-четыре человека. А в этом году нашу страну представили 18 человек», – сказал боксер.

В этот день гости праздничного вечера смогли увидеть выставку, а также концертную программу, организованную департаментом полиции Костанайской области.