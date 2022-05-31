31 Мая 2022 03:20

Призеров турнира по пожарно-спасательному спорту встретили с оркестром в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 мая на вокзале «Алматы- 2» состоялась торжественная встреча и чествование прибывающей женской сборной спортсменов департамента по ЧС города Алматы. На перроне железнодорожного вокзала был задействован духовой оркестр. Призеров, вошедших в тройку лучших, и их наставников ожидала теплая встреча с алыми розами от коллектива, друзей и родственников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram ДЧС г.Алматы.

С 23 по 28 мая в городе Актау проходил республиканский турнир на кубок Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту. В выносливости и профессионализме состязались 9 мужских и 12 женских команд со всех регионов страны.

По итогам суммы очков сборная команда ДЧС г.Алматы заняла общекомандное третье место. По дисциплине «Боевое развертывание» вошла в тройку лучших, заняв третье общекомандное место.

Спортсменка сборной ДЧС г.Алматы Оксана Дзолба стала лучшей сразу в нескольких дисциплинах, заняв первое место в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, кроме того, заняла первое место в подъеме по штурмовой лестнице в окно 2-этажа. Оксана стала чемпионкой в личном зачете, установив рекорд Республики Казахстан по двоеборью.

Теперь сборной ДЧС предстоит подготовка к чемпионату мира в столице Узбекистана Ташкенте в сентябре текущего года.



