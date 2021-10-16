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    10:59, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Призеров международного фестиваля искусств «Қасиетті Қазақ елі» наградили в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 14-15 октября в Павлодаре в честь 30-летия Независимости страны прошел традиционный Международный фестиваль искусств «Қасиетті Қазақ елі». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

    Казахстанцы из всех регионов страны, 40 наших соотечественников из ближних и дальних стран зарубежья, таких, как Турция, Монголия, Россия, Китай, Узбекистан приняли участие в Фестивале.
    Обладателям Гран-при и призерам Международного фестиваля искусств «Қасиетті қазақ елі» по трем номинациям вручены специальные медали, дипломы и ценные подарки.
    По итогам фестиваля главный приз в номинации «Вокал» достался Гульбусе Шендуран, нашей соотечественнице из Турции. Девушка учится в Государственной консерватории Турции в Анкаре по классу оперы. Победителями в номинации «Народные прикладные ремесла» стали казахстанцы Анар Журагат и Туганай Жолакова, наши кандасы Артыкбай Смагулов из России и Алибек Нишанбаев из Узбекистана. В жанре «Мушайра» – Жараскан Мерзамуратов из Узбекистана, Данагуль Исахул и Шамшырак Хаутай из Монголии, Асхат Таттимбек из Казахстана. По направлению «Терме» обладателем специального приза стал житель Павлодарской области Азамат Базарбай.

    Содержательная часть фестиваля направлена на продвижение идей единства и патриотизма кандасов, проживающих в разных странах.
    Напомним, фестиваль стал традиционным и ожидаемым мероприятием для кандасов, цель которого - повышение творческого и образовательного потенциала соотечественников, обсуждение важных вопросов оказания методической и организационной поддержки казахской диаспоре в изучении родного языка и культурных ценностей, выявление и поддержка талантливых исполнителей.

    Фестиваль организован при поддержке Министерства информации и общественного развития, «Фондом Отандастар» совместно со «Всемирной Ассоциацией казахов».


    Теги:
    Культура Соотечественники Главная Общество Павлодарская область
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