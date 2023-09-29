Призеров Азиатских игр встретят в Алматы

Сегодня в аэропорту Алматы приземлится борт с призерами Азиатских игр. Поздравить с победой спортсменов в воздушной гавани соберутся их близкие, родственники и болельщики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстан вернутся призеры Азиатских игр, которые завоевали бронзовые и серебряные медали. Среди них Магжан Шамшадин, завоевавший «бронзу», Абылайхан Жубаназар – «бронза», Шархан Нурлыхан – «бронза», Эсмигуль Куюлова – «бронза», Абиба Жубаназар – «серебро».

В Министерстве туризма и спорта РК пожелали спортсменам ярких побед и больших достижений.

Тем временем, призеры Азиатских игр поделились своими впечатлениями после победы. Аян Бейсенбаев завоевал «бронзу» по триатлону на Азиатских играх.

«Я очень рад, но не сильно. Рассчитывал подтвердить «серебро», почти это удалось, чуть-чуть не сложилось. Но на бегу трасса была тяжелой. На бегу просто свело меня», - поделился спортсмен.

Двукратный бронзовый призер Азиатских игр в Ханчжоу Адильбек Мусин пожелал товарищам по сборной Казахстана успехов на предстоящих соревнованиях.

«Искренне желаю удачи нашим спортсменам на Азиатских играх. Наша главная мечта – возвысить наш флаг на мировой арене. Мы будем идти только вперед. Желаю всем успехов. Алга, Казахстан», - сказал Адильбек Мусин.