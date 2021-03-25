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Призером двух международных математических олимпиад стал школьник из Караганды

Автор:  
Агата Мухамеджанова
25 Марта 2021, 22:15
Призером двух международных математических олимпиад стал школьник из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В дистанционном формате прошли XXXIII Международная Азиатско-Тихоокеанская математическая олимпиада и ХХ Международная математическая олимпиада «Шёлковый путь». В состязаниях школьников, одарённых в математике, принял участие учащийся Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Рахим Баймурзин, передает МИА «Казинформ».

Карагандинец завоевал две медали: стал серебряным призёром Международной Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиады и занял третье место в олимпиаде «Шёлковый путь».

В этом году в Азиатско-Тихоокеанской математической олимпиаде участвовали представители 38 стран: Аргентины, Австралии, Канады, Гонконга, Индонезии, Японии, Казахстана, Кореи, Кыргызстана, Малайзии, Мексики, Новой Зеландии, Филиппин, России, Сингапура, Шри-Ланки, Таджикистана, Туркменистана, США, Турции и других.

В Международной математической олимпиаде «Шёлковый путь» участвовали школьники стран, расположенных вдоль Великого Шёлкового пути: Китая, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и других.


Карагандинская область   Образование   Наука   Олимпиада   Общество   Молодежь  
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