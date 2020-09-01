Призёром Абаевских чтений стала школьница из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьница из Семея Альсана Смаилова заняла второе место в традиционном литературном конкурсе «IV Абаевские чтения», организованном Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы г. Семей.

Конкурс был опубликован в социальных сетях с целью популяризации творчества великого мыслителя, просветителя, основоположника казахской письменной литературы Абая. По запросу кандидат должен выучить наизусть любое стихотворение поэта и опубликовать его в Instagram и Facebook с хэштегом #ЕлбасыКітапханасыАбай #АбайдыОқимыз175#БиблиотекаЕлбасыАбай #читаемАбая175.

- О литературном конкурсе я услышала от своего учителя Айгуль Бакдаулетовны и сразу же решила принять участие в праздновании 175-летия нашего великого просветителя Абая, а также хотела внести и свой небольшой вклад в продвижение его творчества. Ведь каждое стихотворение поэта пропитано мудростью и красотой, и в каждом его крылатом слове полно уроков воспитания. На конкурсе я наизусть прочитала стихотворение на казахском языке под названием «Жүрек – теңіз, қызықтың бәрі асыл тас», написанное мыслителем в 1902 году. Каждая строчка этого произведения имеет глубокий философский смысл, а также раскрывает важные человеческие ценности, - говорит ученица 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Семей Альсана Смаилова.

Стоит отметить, что в литературном конкурсе приняли участие более тысячи человек. Между тем поучаствовать в конкурсе хотели не только казахстанские школьники, но и жители зарубежных стран.

Как сообщалось ранее, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.

Фото: пресс-служба НИШ ФМН г. Семей