Призерами всемирной олимпиады по робототехнике стали школьники из Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Школьники из Семея стали призерами Всемирной олимпиады по LEGO робототехнике WRO 2020, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Назарбаев Интеллектуальной школы (НИШ) физико-математического направления города Семей.

В учебном заведении сообщили, что в связи с эпидемиологической ситуацией, организаторы провели соревнование в онлайн-формате. Олимпиада прошла с 12 по 15 ноября в канадском Монреале, в ней приняли участие около 450 команд из 50 стран.

Нынешний сезон был посвящен теме «Климатический отряд» (Climate squad). Каждая команда, участвующая в соревновании, должна была преодолеть неблагоприятные и опасные климатические условия и создать робота, способного решить проблемы, связанные с изменением климата. Учащиеся 11 класса Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления г. Семей Мирас Муратканов и Нурбол Мактаев активно приняли участие в олимпиаде и заняли шестое место в категории «Surprise». Всего в этой категории соревновались 184 команды. Робототехники в категории от 16 до 19 лет боролись за призовые места, которых всего было восемь.

«Это было наше первое участие с Мирасом в олимпиаде мирового уровня. Раньше нам доводилось участвовать в соревнованиях республиканского уровня и занимать призовые места. Мы с нашим учителем Бахытбеком Нурлыбековичем стали основательно готовиться, после того, как услышали о своем участии на соревнованиях. Этот конкурс стал для нас большой практической площадкой. Мы были очень рады видеть себя среди победителей и очень благодарны своей школе и АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за возможность принять участие в этой олимпиаде и испытать свою удачу», - рассказал Нурбол Мактаев.

По словам учащихся, организаторы олимпиады в этом году внесли некоторые изменения, и ребятам для выполнения заданий в категории «Surprise» отводилось всего 24 часа. В рамках этого задания, члены команды создали нового робота, четко разработав программу его действий, как движение, ходьба, выполнение определенных задач.

Напомним, что имена двух юных робототехников хорошо известны в Семее. В прошлом году именно они в честь 175-летия Абая создали робота-домбриста, который сыграл произведение поэта «Тор жорға». За эту работу они были удостоены приза акима города за вклад в реализацию государственной молодежной политики.