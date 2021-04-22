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    20:34, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    Призёрами мировых первенств стали карагандинские паралимпийцы

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские паралимпийцы завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на мировых первенствах. Семь карагандинских спортсменов с ограниченными возможностями готовятся к Паралимпийским грам в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Карагандинка Алия Рахимбекова в серии Кубка мира в США завоевала две серебряные медали в плавании брассом и на спине на дистанции 100 метров. Руфат Хабибуллин на турнире мировой серии Гран-при Эзоло-2021 по паралёгкой атлетике в Италии стал бронзовым призёром в беге на 200 метров.

    «Семь карагандинских спортсменов с ограниченными возможностями выполнили нормативы для участия в XVI Паралимпийских играх в Токио: плавние – Наталья Звягинцева, Андрей Афанасьев, Алия Рахимбекова; лёгкая атлетика – Руфат Хабибуллин, Тохтар Жакупов, Дастан Мукашбеков; стрельба пулевая – Айдос Жылкышинов», - сообщили в пресс-службе управления спорта и физической культуры Карагандинской области.



    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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