Призёрами мировых первенств стали карагандинские паралимпийцы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинские паралимпийцы завоевали две серебряные и одну бронзовую медаль на мировых первенствах. Семь карагандинских спортсменов с ограниченными возможностями готовятся к Паралимпийским грам в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Карагандинка Алия Рахимбекова в серии Кубка мира в США завоевала две серебряные медали в плавании брассом и на спине на дистанции 100 метров. Руфат Хабибуллин на турнире мировой серии Гран-при Эзоло-2021 по паралёгкой атлетике в Италии стал бронзовым призёром в беге на 200 метров.

«Семь карагандинских спортсменов с ограниченными возможностями выполнили нормативы для участия в XVI Паралимпийских играх в Токио: плавние – Наталья Звягинцева, Андрей Афанасьев, Алия Рахимбекова; лёгкая атлетика – Руфат Хабибуллин, Тохтар Жакупов, Дастан Мукашбеков; стрельба пулевая – Айдос Жылкышинов», - сообщили в пресс-службе управления спорта и физической культуры Карагандинской области.



