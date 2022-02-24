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Призерами Международной Жаутыковской олимпиады стали карагандинские школьники

24 Февраля 2022 22:10
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Призерами Международной Жаутыковской олимпиады стали карагандинские школьники

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Четверо карагандинских школьников взяли бронзу на ХVIII Международной Жаутыковской онлайн-олимпиаде по математике, физике и информатике. Область представляли семеро победителей и призеров областных и республиканских этапов профильных интеллектуальных соревнований, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Всего в олимпиаде приняло участие более 1000 человек из 146 команд 22 стран мира.

Карагандинцы выполняли задания на базе Специализированной школы-интерната имени Н. Нурмакова. Учеников снимали сразу три камеры, установленные по периметру класса.

Учащиеся 10-го класса школы-интерната имени Н. Нурмакова Рамазан Пердебай и 11-го класса лицея-интерната «Білім-инновация» № 1 Максат Сәкенұлы взяли бронзу по информатике. А одиннадцатиклассники этих же школ Бексұлтан Шәріп и Диас Серкибаев – по физике.

«Я в этой олимпиаде участвую во второй раз. В прошлом году был в составе столичной команды. В этом представлял свой регион. Задания были сложными. Плюс я допустил несколько ошибок при их выполнении. Но, несмотря на это, завоевал бронзу. Это дает мне возможность поступить на грант в Казахстанско-британский технический университет, Назарбаев университет и преимущество при поступлении в российские вузы. Я хочу учиться в Назарбаев университете и в будущем работать в IT-cфере», – рассказал Бексұлтан Шәріп.

Победителям вручат дипломы и медали.

Напомним, Международная Жаутыковская олимпиада впервые была организована в 2005 году. Тогда в ней участвовали 189 учеников, представляющих 17 команд из специализированных школ России, Армении, Кыргызстана, Казахстана и Турции. Олимпиада уникальна тем, что каждый участник является частью команды и борется не только за свои индивидуальные результаты, но и защищает честь всей команды и страны, которую представляет.

Интеллектуальные соревнования названы в честь Орымбека Жаутыкова, казахстанского математика, академика, профессора, доктора физико-математических наук, уроженца Карагандинской области.



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#Карагандинская область   #Образование   #Регионы  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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