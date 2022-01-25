Призерами международной олимпиады стали карагандинские школьницы

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Ученицы 8-го класса карагандинского лицея-интерната «БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» № 2 Адина Абсадыкова и Арайлым Аязбай заняли призовые места на дистанционной международной олимпиаде StemСo по физике, математике, химии и биологии. В этом году в интеллектуальных соревнованиях участвовали школьники из 35 стран мира, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Адина Абсадыкова заняла второе место по химии и третье – по биологии, физике и математике, а Арайлым Аязбай стала третьей по математике и получила грамоту по физике.

«Я приняла участие в дистанционной олимпиаде StemCo, которая была организована Сингапуром. Она состояла из четырёх предметов. Большинство вопросов были основаны на логике. Я рада, что смогла показать хорошие результаты, буду и дальше участвовать в олимпиадах», — сказала Адина Абсадыкова.

Олимпиада StemCo — это уникальная международная площадка, на которой школьники планеты могут соревноваться со своими сверстниками и развиваться, постоянно совершенствуя свои компетенции.