Призерами командного ЧМ по шахматам среди женщин стали столичные спортсменки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичные спортсменки Динара Садуакасова и Меруерт Камалиденова завоевали две бронзовые медали в личном зачете, командного чемпионата мира по шахматам среди женщин, передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Командный чемпионат мира по шахматам среди женщин прошел в испанском городе Ситжесе. В соревновании приняли участие лучшие шахматисты из 12 стран мира: США, Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Индии, Испании, Польши, России, Франции, Украины и Казахстана.

Международный гроссмейстер Динара Садуакасова сыграла на второй доске и завоевала бронзу в личном зачете. Она продемонстрировала стабильно успешную игру. Также бронзовой медали в личном зачете удостоилась 16-летняя шахматистка, международный мастер Меруерт Камалиденова. Столичная спортсменка, сыгравшая на третьей доске, показала отличный результат в игре против команд Индии и Украины.

В командном зачете сборная страны оказалась в четверке лучших.

Победителями первенства стали россиянки, сборная Индии заняла второе место. Третье место поделили между собой шахматистки из Украины и Грузии.