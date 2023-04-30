Призера Олимпийских Игр арестовали на Гоа по подозрению в продаже наркотиков

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Призёр Олимпийских игр 1980 года в Москве в плавании брассом Светлана Варганова арестована на Гоа (Индия) по подозрению в продаже наркотиков. По информации Indian Express, россиянка в течение нескольких лет проживала на Гоа и была членом наркокартеля, состоящего, помимо неё, ещё из двух человек: бывшего российского полицейского и «вора в законе», имя которого не называется, и местного жителя Акаша, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на championat.com.

Ещё 14 апреля Варганову задержали в Индии, при ней были обнаружены наркотики. Позже, также с веществами, были задержаны и её сообщники.

«Она поставляла наркотики только иностранным гражданам. У неё также дома был открыт кальянный бар, куда иностранцы могли приходить и употреблять наркотики», — сказал близкий к следствию представитель полиции.

Следствие указывает, что наркокартель распространял разнообразные наркотики. Также были обнаружены поддельные документы и наличные - индийские рупии, доллары США и тайские баты.