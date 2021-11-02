Призер Олимпиады в Токио из Казахстана вышел в четвертьфинал ЧМ-2021 по боксу

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов встретился с индийцем Дипаком и победил его единогласным решением судей.

Таким образом, Сакен Бибосынов стал восьмым казахстанским боксером, который вышел в 1/4 финала ЧМ-2021. Ранее до этой стадии турнира также дошли Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурканат Райыс (75 кг). Добавим, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.



