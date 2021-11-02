РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:25, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Призер Олимпиады в Токио из Казахстана вышел в четвертьфинал ЧМ-2021 по боксу

    None
    None
    БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Сакен Бибосынов стал четвертьфиналистом чемпионата мира-2021 в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    В 1/8 финала в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов встретился с индийцем Дипаком и победил его единогласным решением судей.

    Таким образом, Сакен Бибосынов стал восьмым казахстанским боксером, который вышел в 1/4 финала ЧМ-2021. Ранее до этой стадии турнира также дошли Темиртас Жусупов (48 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг), Серик Темиржанов (57 кг), Саматали Тольтаев (60 кг), Аблайхан Жусупов (67 кг), Асланбек Шымбергенов (71 кг) и Нурканат Райыс (75 кг). Добавим, что Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио.



    Теги:
    Спорт Видео Бокс
    Сейчас читают
    Сегодня, 16:00
    Мужчина 8 лет живет один в деревне-призраке в СКО
    Сегодня, 15:36
    Не получившие прививку дети заразились корью в Мангистауской области
    Сегодня, 15:22
    Боксер Сагындык Тогамбай выиграл бронзовую медаль Азиатских игр в Китае
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!