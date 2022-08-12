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Призер Олимпиады из Казахстана выиграла «золото» Игр исламской солидарности
12 Августа 2022 23:48

Призер Олимпиады из Казахстана выиграла «золото» Игр исламской солидарности

КОНЬЯ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская девушка-борец Елена Шалыгина стала обладательницей золотой медали на V Играх исламской солидарности в турецком городе Конья, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В весовой категории до 65 килограммов 35-летняя казахстанка одержала победу в финальной схватке над азербайджанской спортсменкой Элис Маноловой.

Шалыгина также является бронзовым призером Олимпийских Игр 2008-го года в Пекине в весовой категории до 63 килограммов.

Как сообщалось, сегодня казахстанская спортсменка Зульфия Чиншанло выиграла «золото» в тяжелой атлетике в весовой категории до 59 килограммов.



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