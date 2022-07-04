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Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу
4 Июля 2022 15:36

Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Титулованный казахстанский боксер Сакен Бибосынов выступил в финале первого в истории международного турнира по боксу «Кубок Елорды», который проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В поединке за «золото» первенства в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов встретился с Алехандро Кларо Фиссом из Кубы и победил судейским решением.


Ранее на турнире другой казахстанец Темиртас Жусупов в финале в весовой категории до 48 килограмм взял верх над узбекистанским боксером Асылбеком Джалиловым.

Сакен Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, а также чемпионом мира-2021 в Белграде.

Фото: www.kfb.kz


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