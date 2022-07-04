19:13
4 Июля 2022 15:36
Призер Олимпиады-2020 из Казахстана выиграл на турнире по боксу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Титулованный казахстанский боксер Сакен Бибосынов выступил в финале первого в истории международного турнира по боксу «Кубок Елорды», который проходит в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В поединке за «золото» первенства в весовой категории до 51 килограмма Бибосынов встретился с Алехандро Кларо Фиссом из Кубы и победил судейским решением.
Ранее на турнире другой казахстанец Темиртас Жусупов в финале в весовой категории до 48 килограмм взял верх над узбекистанским боксером Асылбеком Джалиловым.
Сакен Бибосынов является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, а также чемпионом мира-2021 в Белграде.
Фото: www.kfb.kz
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